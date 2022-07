Bordeaux est officiellement maintenu en Ligue 2 !

Les Girondins peuvent souffler. Leur relégation en National est annulée.

Cela avait fait l'effet d'un tremblement de terre : dans la foulée de sa relégation sportive en Ligue 2, Bordeaux, club emblématique du paysage français avec 6 titres de champion national à son actif, avait été relégué en National 1 (D3) suite à sa situation financière. Le pire était à craindre, avec une relégation en National 3 et un dépôt de bilan.

Finalement, la tendance s'était inversée ces derniers jours et s'est officiellement confirmée ce mercredi après-midi. Le club de Gérard Lopez voit sa rétrogradation administrative annulée. Le comité exécutif de la Fédération Française de Football (FFF) a communiqué publiquement quant à sa décision.

"Réuni ce mercredi, le comité exécutif a pris la décision d’accepter la proposition de conciliation formulée par le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), en date du 25 juillet 2022, concernant le maintien du FC Girondins de Bordeaux en Ligue 2 BKT. Le comité exécutif de la FFF demande à la Direction Nationale du Contrôle de Gestion des clubs professionnels (DNCG) de convoquer le FC Girondins de Bordeaux pour juger de toute mesure immédiate de suivi et de contrôle à son encontre. Le comité exécutif de la FFF demande également à la DNCG d’exercer un contrôle financier renforcé et régulier du club durant la saison 2022-2023", explique le communiqué de l'instance.