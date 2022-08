Dries Mertens, bientôt citoyen d'honneur de la ville de Naples

Arrivé en 2013 à Naples, Dries Mertens s'est institué comme une véritable légende du club. Après près de 10 ans de bons et loyaux services, celui qu'on surnomme désormais "Ciro" a quitté le stade Diego Maradona, faute d'accord pour une prolongation. "Cela ne s'est pas fini comme je l'espérais", confiait Mertens lors de ses mots d'adieux à la ville de son coeur.

Mais la belle histoire restera tout de même inscrite, et ne sera jamais oubliée. Le maire de la ville de Naples, Gaetano Manfredi, a en effet expliqué sur les réseaux sociaux qu'une procédure pour octroyer le titre de citoyen d'honneur de la ville à Mertens allait être enclenchée.

"J’ai reçu de nombreuses demandes de la part des conseillers municipaux et de nombreux citoyens, qui ont tous été frappés par le lien de Mertens avec la ville,qui se manifeste également par son désir de conserver sa maison à 'Posillipo'. Face à tant de demandes, c'est une reconaissance légitime", a déclaré le maire devant le conseil municipal.

"Pour tout ce qu’il a représenté, et représente, pour le Napoli, pour le lien particulier qu’il a su tisser avec les Napolitains, pour avoir décidé de garder sa maison dans notre ville : nous accorderons la citoyenneté d’honneur à Dries Mertens", a-t-il ensuite expliqué sur Twitter.

Per tutto ciò che ha rappresentato, e rappresenta, per #Napoli, per il legame speciale che ha saputo costruire con i napoletani, per aver deciso di conservare la sua casa nella nostra città: concederemo la cittadinanza onoraria a @dries_mertens14.