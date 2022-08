🎥 Premier League : Fulham tient Liverpool en échec grâce à un doublé de Mitrovic (ex-Anderlecht)

Vainqueur du Community Shield le week-end dernier, Liverpool a manqué sa rentrée en Premier League ce samedi en ne faisant que match nul sur la pelouse d'un bon Fulham (2-2)

Liverpool faisait sa rentrée en Championnat avec une rencontre contre le promu Fulham, déjà de retour un an après sa descente, à Craven Cottage. Devant un public en folie, les locaux ouvriront le score. Sur un sublime centre de Tete, Mitrovic dominait Alexander-Arnold dans les airs pour marquer de la tête (32e), 1-0.

1⃣-0⃣ | Ce diable de Mitrovic surprend les Reds dans cette première journée de championnat 😱🔴 #FULLIV #PL #PremierLeague pic.twitter.com/zl4C03Y2Vt — VOOsport (@VOOsport) August 6, 2022

Un gros coup dur pour Jürgen Klopp et ses hommes, surtout que Luis Diaz touchait lui le montant juste derrière (39e). Au retour des vestiaires, les Reds montraient déjà un peu plus de choses. Nunez et Elliott entraient notamment en jeu vers la 51e minute et ça changeait beaucoup de choses. Si Kebano trouvait le poteau d'une grosse frappe du droit (57e), les Reds égaliseront via Nunez d'une Madjer (64e), 1-1.

Van Dijk touchait Mitrovic dans la surface et offrait ainsi un penalty à Fulham. Auteur de l'ouverture du score, l'attaquant serbe se faisait justice lui-même et transformait sur sa droite, là où Alisson avait aussi plongé (72), 2-1.

“Gngn Mitrović sait que marquer en Championship et il fait rien en Premier League”



Doublé contre Liverpool pour son retour. 🤫🤫🤫



pic.twitter.com/Ax0tFG8C3y — Fudbalski Hram (@Fudbalski_Hram) August 6, 2022

Salah répondait et marquait à son tour sur un service de Nunez (80e), 2-2. Liverpool touchera la barre transversale via Henderson en toute fin de rencontre (90e+4).