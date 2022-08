En pourparlers avec un autre club, Filip Kostic ne participera pas à la Supercoupe d'Europe

Annoncé avec insistance du côté de la Juventus Turin ces derniers jours, Filip Kostic ne participera pas à la rencontre de Supercoupe d'Europe entre l'Eintracht Francfort et le Real Madrid mercredi soir en Finlande. Le club allemand vainqueur de la dernière Europa League a annoncé qu'il se déplacerait sans son ailier serbe qui est en pourparlers avec un nouveau club qui ne veut pas qu'il dispute le match.

"Nous avons toujours dit que nous ne mettrions aucun obstacle sur son chemin", explique Markus Krösche, le directeur de l'Eintracht Francfort dans le communiqué du club allemand. "Nous sommes actuellement en pourparlers prometteurs avec un autre club et une solution se dessine. Dans ce contexte, nous avons décidé - également à la demande de l'éventuel nouveau club - de jouer le match contre le Real Madrid sans Filip."

🦅ℹ️

Die Eintracht wird beim UEFA Supercup-Spiel gegen @realmadrid in Helsinki am morgigen Mittwoch auf Filip Kostic verzichten. Der Außenspieler steht in finalen Gesprächen mit einem neuen Klub.#SGE #RMASGE https://t.co/RZ8tW5PDgh