Carlo Ancelotti salue la montée d'Eden Hazard : "Je pense qu'il aura davantage de temps de jeu"

Le Brainois a participé à la difficile victoire du Real sur Almeria (1-2).

Questionné en conférence de presse sur la prestation de ses hommes face à Almeria, Carlo Ancelotti a admis les difficultés rencontrées. "On a mal commencé le match, c'était compliqué parce qu'on n'avait pas la fraîcheur pour amener de la vitesse dans le jeu", a-t-il déclaré.

Mené au jeu très tôt dans le match suite à un but de notre compatriote Largie Ramazani, le Real a réussi à renverser la situation ensuite grâce à Lucas Vazquez et un but sensationnel de David Alaba. ""On a beaucoup tenté mais on a eu du mal à marquer. Ils étaient un peu plus fatigués en seconde période et nous avions eu plus de contrôle et d'opportunités", a analysé Ancelotti.

Egalement concerné par cette victoire, Eden Hazard est monté au jeu à la 58e à la place de Tchouameni. "Il a bien provoqué son adversaire aujourd'hui alors que nous n'avions pas beaucoup d'espace", selon Ancelotti. L'Italien, comme à son habitude, a assuré qu'Eden aura un rôle plus important chez les Madrilènes cette saison. "Physiquement, Hazard travaille bien et je pense qu'il aura davantage de minutes de jeu."

Ancelotti va-t-il joindre ses actes à ses paroles ? La réponse au prochain épisode...