🎥 Brighton a trouvé le successeur de Cucurella

Marc Cucurella parti à Chelsea, Brighton a déboursé 18 millions d'euros, dont 5 millions d'euros de bonus, pour recruter son remplaçant, Pervis Estupiñan (24 ans, 41 matchs toutes compétitions pour la saison 2021-2022). Le latéral gauche équatorien, qui évoluait depuis deux saisons à Villarreal, a signé pour cinq années, soit jusqu'en juin 2027, avec le club anglais.

We're delighted to announce the signing of defender Pervis Estupinan from La Liga side Villarreal! ✍️



