Direction l'Espagne pour un ancien grand espoir du PSG et du Bayern

Cela était annoncé depuis quelques jours : Tanguy Kouassi Nianzou (20 ans) rejoint officiellement le FC Séville. Le défenseur central français quitte ainsi le Bayern par la petite porte, 2 ans après son transfert surprise depuis le PSG.

Il s'est engagé pour les 5 prochaines saisons avec Séville, qui aurait dépensé la somme de 16 millions d'euros pour le recruter.

🚨 Tanguy Nianzou has joined the club from @FCBayernEN! 🙌