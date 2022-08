Manchester United se rapproche de Casemiro !

Les Red Devils sont en très bonne voie pour recruter le milieu de terrain du Real.

Comme l'annonçait la presse espagnole mercredi, Manchester United serait désireux de tenter le coup Casemiro. Marca dévoilait que le Brésilien n'était pas contre un nouveau challenge. Le Real laisserait partir son joueur, à condition qu'une somme de 60 millions d'euros soit mise sur la table.

Ce jeudi, c'est au tour de la presse anglaise et internationale de remettre une couche : le Brésilien est de plus en proche d'Old Trafford. Le Telegraph annonce que ManU est proche de la signature du joueur, pour une somme de 60 millions de livres sterling (71 millions d'euros). Les Red Devils seraient confiants sur le dossier.

Le média Relevo communiquait plus tôt dans la journée et parlait aussi d'un accord autour de 70 millions d'euros, en précisant que Casemiro devrait gagner 20 millions par ans et signerait jusqu'en 2027.

Le journaliste Nicolo Schira annonce quant à lui un accord entre ManU et le joueur. Le Brésilien signerait jusqu'en 2026, avec un salaire de 18 millions d'euros.

Bref, cela semble sentir très bon pour ManU, qui tiendrait un très joli coup à quelques semaines de la fin du mercato !