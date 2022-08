L'Atlético veut tout faire pour ne pas conserver Griezmann

Une clause dans le prêt du champion du monde ne convient plus du tout aux dirigeants de l'Atlético Madrid.

Depuis l'été dernier, l'attaquant du FC Barcelone Antoine Griezmann (31 ans, 1 apparition et 1 but en Liga cette saison) fait l'objet d'un prêt de deux saisons à l'Atletico Madrid. Et sur ce dossier, les Colchoneros disposent d'une option d'achat, fixée à 40 millions d'euros, qui deviendra automatique si l'international français participe à 50% des matchs de son équipe (au moins 45 minutes).

Et d'après les informations du quotidien catalan Mundo Deportivo, le club madrilène n'a absolument pas l'intention de payer une telle somme, jugée trop importante, pour le Tricolore. Ainsi, Griezmann pourrait rester sur le banc avec un temps de jeu assez faible sur l'exercice 2022-2023 afin de faire baisser ce pourcentage, actuellement à 82,5%. Une situation difficile en perspective pour le natif de Mâcon ?