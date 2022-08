La presse espagnole s'en prend à Hazard: "Il a gaspillé le cadeau"

Ce samedi soir, Eden Hazard et le Real Madrid se sont imposés 1-4 sur la pelouse du Celta Vigo. Le Diable Rouge est entré à la 83ᵉ minute et aurait pu planter le cinquième, mais il a manqué un penalty quelques minutes plus tard.

À la 86ᵉ minute, Karim Benzema a en effet laissé le ballon à Eden, et vu l’échec, la presse espagnole était déchaînée : « Il a gaspillé le cadeau », a écrit Marca. Le quotidien Sport revient de son côté sur son prix d’achat de 100 millions et : « Non seulement il ne s’impose pas, mais en plus, il a une nouvelle fois manqué sa montée, ses prestations ne sont pas bonnes sur le terrain ». De son côté, Carlo Ancelotti défend son joueur : « Eden Hazard est de retour à son meilleur niveau, cela se voit. Le fait qu’il manque un penalty ne change rien, il a joué avec intensité et c’est ce que je voulais voir ». Le Real d’Eden Hazard a entamé la saison avec un six sur six. Lors de la prochaine journée, les Merengues se déplaceront à l’Espanyol.