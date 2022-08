Thierry Henry s'enflamme pour la MNM et prévient l'Europe

L'ancienne légende d'Arsenal a énormément apprécié la prestation du PSG à Lille, notamment au niveau de la mentalité des stars parisiennes composant la MNM.

Consultant pour Prime Vidéo, Thierry Henry a assisté au récital du Paris Saint-Germain sur la pelouse du LOSC (1-7) ce dimanche, en clôture de la troisième journée de Ligue 1.

"Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé font quand ils n'ont pas la balle. Et là, même à 5-1, 6-1, 7-1... ils revenaient toujours défendre ! S'ils continuent comme ça, je vous le dis : attention à la France et attention à l'Europe aussi", s'est enflammé Thierry Henry.