Johan Boskamp ne tarit pas d'éloges envers Kevin De Bruyne

À l'approche de l'annonce du joueur UEFA de l'année, Johan Boskamp tient son favori.

Karim Benzema, Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne sont tous trois nominés pour le titre de joueur UEFA de l'année. Johan Boskamp apprécie particulièrement le dernier cité, et pense qu'il mérite de remporter le trophée. "Il a porté la meilleure équipe du meilleur championnat d'Europe, là où le football est toujours un vrai sport de contacts. Il a vécu une saison fantastique avec Manchester City, et il continue encore sur sa lancée" peut-on lire dans Het Belang van Limburg ?

"Le rythme y est deux fois plus élevé que dans les autres championnats. Si vous parvenez à dominer dans ce championnat en tant que milieu de terrain, alors vous être le meilleur joueur du monde."