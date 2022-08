L'entraîneur de Roméo Lavia loue ses qualités et parle de sa blessure

Le jeune Belge a vécu une soirée (presque) parfaite face à Chelsea.

Questionné quant à la performance de sa pépite Roméo Lavia en conférence de presse, le coach de Southampton Ralph Hasenhuttl n'a pu qu'acquiescer lorsqu'on lui a demandé s'il était un "jeune joueur excitant" : Oui, mais vous voyez, deux matchs intenses de Premier League en trois jours est une expérience totalement inconnue pour ces gars. Nous devons être prudents à l'avenir."

Le coach des Saints fait malheureusement référence à la blessure subie par le Belge. "Et je pense que c'est aussi quelque chose que je peux prendre sur mon côté, que je dois regarder et être plus prudent sur la façon dont nous pouvons les forcer à montrer leurs qualités et maintenant il est sorti pour une longue période", a-t-il déclaré dans des propos relayés par le Hampshire Live. Lavia est touché aux ischios-jambiers. "Ce n'est pas bon. Espérons qu'il ne soit pas blessé trop longtemps. Peut-être quelques semaines."

Roméo Lavia a, malgré son jeune âge, apporté beaucoup dans le jeu des Saints. Le coach allemand veut continuer à faire évoluer des pépites : "Ils (les jeunes joueurs) arrivent ici et montrent immédiatement à quel point ils peuvent jouer au football. Nous avons nos arguments quand nous prenons des joueurs, surtout pour les jeunes joueurs, nous avons de bons arguments, je pense et ils le savent et il y a une raison pour laquelle ils viennent chez nous. L'année dernière c'était Tino (Livramento) qui partait immédiatement, cette année c'était Gavin (Bazunu) et lui (Roméo Lavia) et c'est la voie que nous voulons suivre."