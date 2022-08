Thomas Tuchel mécontent de la prestation de ses joueurs : "Pas assez forts"

Chelsea s'est incliné 2-1 face à Southampton sur notamment un but de Romeo Lavia.

Ce mardi soir, Chelsea a essuyé la deuxième défaite de sa saison face à Southampton (2-1). Le début d'exercice est compliqué pour les Blues, qui comptabilisent 7 points sur 15.

"Nous ne sommes pas assez forts en ce moment pour gagner ces matchs à l’extérieur", a lancé Thomas Tuchel en conférence de presse d'après-match. "C’était la même histoire à Leeds (défaite 3-0, ndlr). Ils nous ont fait perdre l’équilibre en deux minutes et on n’a pas trouvé de réponse. Nous étions déséquilibrés et nous n’avons pas réagi. Nous avons eu de la chance de ne pas encaisser de troisième but au début de la seconde période. Nous n’étions pas assez durs. Notre défense était trop molle."

"Nous perdons notre concentration, nous perdons notre plan de jeu et perdons de la cohérence, il est trop facile de nous battre", a ensuite regretté l'Allemand. "Nous devons avoir une mentalité différente. Ce n’est pas suffisant pour le moment. Nous sommes assez humbles pour accepter que nous pouvons perdre des matchs, mais c’est trop facile de nous intimider."