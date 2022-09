Manchester United enchaîne et interrompt la série d'Arsenal

Les Red Devils ont pris le meilleur sur les Gunners.

Ce match au sommet débutait par un but...annulé. Gabriel Martinelli était lancé en profondeur et trompait De Gea (12e). Malheureusement, le VAR annulait la réalisation suite à une faute - légère, il faut être honnête - d'Odegaard sur Eriksen.

Le choc entre @ManUtd et @Arsenal est très chaud 🔥💥



Preuve en est avec ce but annulé de Martinelli suite à une faute (légère ?) sur Eriksen ❌ #MUNARS pic.twitter.com/PlDf2VhIVk — VOOsport (@VOOsport) September 4, 2022

Les Red Devils allaient être les premiers à frapper. Une bonne remontée de ballon, et Rashford décalait idéalement Antony. La nouvelle recrue venue de l'Ajax pour 100 millions d'euros ne se faisait pas prier et devenait le premier brésilien à marquer pour ManU lors de ses débuts en Premier League (35e).

ANTONYYYY ⚽🎯



À peine transféré, l'homme qui valait 100 millions marque déjà @ManUtd de son empreinte face @Arsenal 💥🇧🇷



Il risque de faire très mal cette saison 🔴#MUNARS pic.twitter.com/Ue6RbRwSde — VOOsport (@VOOsport) September 4, 2022

Les Gunners, qui restaient sur une série de 15 points sur 15, répliquaient via Bukayo Saka à l'heure de jeu. Le jeune Anglais était à la bonne place pour placer le ballon au fond, après une passe de génie d'Odegaard.

Mais la joie d'Arsenal fut de courte durée. Bruno Fernandes, excellent dernièrement, lançait Marcus Rashford. Le numéro 10 mancunien remettait les siens devant (66e).

2⃣ - 1⃣ | @ManUtd reprend les devants 🎯



Après avoir vu @Arsenal revenir au score, les Reds Devils reprennent l'avance grâce à Rashford 💪#MUNARS pic.twitter.com/3awhO1Najn — VOOsport (@VOOsport) September 4, 2022

Moins de 10 min plus tard, Eriksen était lancé dans le dos de la défense d'Arsenal. Le Danois se montrait collectif et passait à Rashford qui n'avait plus qu'à conclure (75e).

ManU enchaîne sa 4e victoire de rang, les hommes de ten Hag sont désormais 5e. Arsenal reste leader malgré avoir vu sa série s'interrompre.