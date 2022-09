Ligue des Champions : et si cette année était celle de Kevin De Bruyne et Manchester City ?

Manchester City débute sa campagne européenne ce soir (21h) par un déplacement à Séville. Dominateurs de leur championnat national, les Citizens coincent encore et toujours en Ligue des Champions. Les hommes de Pep Guardiola, avec Kevin De Bruyne en chef d'orchestre, sont attendus au tournant.

Un echéc récurrent

Depuis le changement d'ère de Manchester City et le début de sa dépendance envers les Emirats, le club a été couronné de succès : 6 Premier League, 2 FA Cup, 6 League Cup et 3 Community Shield. Plus qu'une nouvelle ère dorée après celle des années 70, Manchester City a complètement changé de dimension et est devenu l'un des plus grands - si pas, le plus grand - clubs d'Angleterre.

Pourtant, le bas blesse lorsque l'on veut regarder plus haut dans l'armoire des trophées. Une certaine coupe aux grandes oreilles, tant désirée, manque toujours au palmarès. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Manchester City enchaîne en effet les déceptions plus cruelles les unes que les autres ces dernières années. Depuis l'arrivée de Pep Guardiola en 2016, City a été humilié par Monaco puis par Liverpool ; a eu le coeur déchiré par Tottenham dans l'un des matchs les plus fous de la décénnie ; s'est écroulé de manière inexplicable face à Lyon ; a effleuré le titre face à Chelsea ; puis a été remonté par le Real.

Il n'y a pas que le PSG qui fait pleurer ses supporters et ricaner ses opposants. Il y a aussi les Skyblues.

Photonews

Enfin la bonne, cette fois-ci ?

L'objectif n'a pas changé : remporter coûte que coûte la C1. Mais cet été, City a dépensé de manière plus intelligente. Fini les recrues défensives à 50 millions d'euros, fini les coups multiples arrachés aux meilleurs clubs d'Europe ou les sommes folles dépensées - avec comme exemple les 117 millions mis sur Jack Grealish . L'effectif mancunien a été faconné, trié au fil des années. Il ne reste que les meilleurs. Exit aussi les Gabriel Jesus ou Raheem Sterling. Le club ne veut plus faire d'états d'âme et se veut maintenant plus pragmatique.

Cette saison encore, City fera partie des favoris. Les bookmakers donnent d'ailleurs les Citizens comme LE grandissime favori cette saison.

Un facteur pourrait enfin faire peser la balance en leur faveur : l'arrivée du "cyborg" Erling Haaland. Recruté pour 60 millions d'euros - oui, seulement - au Borussia Dortmund, le Norvégien n'a pas eu besoin de s'adapter réellement au système de jeu mancunien pour déjà claquer des goals : 10 buts en matchs de championnat. Son profil, ses capacités athlétiques, sa mentalité, tout fait de lui une arme potentiellement létale.

KDB, la dernière marche pour atteindre la gloire

Plaque tournante des Citizens depuis déjà 7 ans, Kevin De Bruyne s'est imposé comme l'un des meilleurs milieux de terrain au monde - sans être chauvin. KDB semble de plus en plus fort et déterminé que jamais. Déjà auteur de 4 passes décisives et d'un but - splendide - cette saison, il sera une fois de plus l'un des leaders de cette équipe de City. S'il évolue avec ses coéquipiers depuis plusieurs années et qu'il existe déjà bon nombre d'automatismes, il n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour bien s'entendre avec Haaland : déjà deux assists offerts au Norvégien.

Il ne manque que la C1 à De Bruyne pour rentrer définitivement dans la légende des Skyblues. Il a une revanche à prendre avec cette compétition : on se rappelle de sa blessure et de sa sortie en finale après un vilain contact avec Rudiger...