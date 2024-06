Laszlo Bölöni très touché par l'un des plus grands échecs de sa carrière : "Ne touchez pas à ce sujet"

Metz a été relégué en Ligue 2 à l'issue du barrage contre Saint-Etienne hier soir. Laszlo Bölöni était abattu en conférence de presse.

Après Nancy en 1997 et Lens en 2011, Laszlo Bölöni a connu sa troisième relégation en France. Malgré une belle résistance face à Saint-Etienne, le FC Metz doit s'incliner et retrouvera la Ligue 2 la saison prochaine.

Une issue particulièrement douloureuse pour Bölöni, qui avait ramené l'équipe parmi l'élite du football français. Contesté toute la saison par ses propres supporters, l'entraîneur roumain n'a pas caché sa déception en conférence de presse.

"Quand tu rentres dans le vestiaire, il faut imaginer la tristesse, l'abattement des joueurs. Certains qui baissent la tête, d'autres qui pleurent, ceux qui luttent avec leurs larmes" déclare-t-il, dans des propos relayés par L'Equipe.

Metz courageux mais trop court

Il poursuit : "Il faut trouver les mots. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, je leur adresse mes félicitations compte tenu de cet immense effort physique et mental pendant 120 minutes, et même plus, passées à dix contre onze. Malgré tout, ce n'est pas suffisant. Essayons de digérer pour pouvoir être plus forts et relever la tête".

Mais lorsque son avenir est évoqué, Laszlo Bölöni se montre acerbe : "J'ai parlé avec mon épouse. Je lui ai demandé qu'elle m'achète une boîte de whisky. Je vais sortir quelques glaçons. Je sais ce que vous voulez entendre de ma part. Mais ne touchez pas à ce sujet, parce que vous me faites mal avec ça. Bien sûr que je vais parler à mes dirigeants. On a des choses à régler, des rendez-vous à prendre".