Jérémy Doku revient sur sa première saison réussie à Manchester City : "Très honnêtement, j'ai encore du mal à réaliser..."

Jérémy Doku a fait le grand saut l'été dernier en signant à Manchester City, champion d'Angleterre. Il revient sur cette belle première saison et le titre de champion d'Angleterre.

Jérémy Doku a surpris beaucoup d'observateurs lors du dernier mercato estival en signant à Manchester City. Le club anglais a déboursé pas moins de 60 millions d'euros.

Un sacré pari pour ce jeune joueur qui avait été freiné par plusieurs blessures lors de son passage au Stade Rennais. Mais avec 7 buts et 10 assists, en un temps de jeu conséquent, Doku a globalement convaincu.

Jérémy Doku revient sur sa saison à Manchester City

Dans une interview accordée à RTL Sports, Doku est revenu sur sa première saison. "J'ai presque tout le temps commencé ou je suis rentré en cours de match. J'ai été souvent présent. Avant de venir à City, je ne me suis pas dit : 'C'est bon, j'y suis'. Je suis parti là-bas pour jouer."

"Si je m'y attendais ? Je crois toujours en moi, donc oui. Si je suis moi-même et que je suis à 100% de mes capacités, j'étais sûr que je vais être présent et que je vais savoir aider l'équipe. Et ca été le cas."

Avec une fin de saison en apothéose, marquée par cette victoire en Premier League. "Pour ma première saison, gagner un tel titre, je suis très content. Je pense que je ne réalise pas encore. Quand on a gagné, je me suis dit qu'on aurait également pu aller chercher la Ligue des Champions..."