Kevin De Bruyne va passer un fameux cap avec les Diables : "Je ne sais pas si quelque chose sera organisé"

S'il est en forme, Kevin De Bruyne pourrait être l'arme principale des Diables Rouges à l'Euro. Il s'apprête en tout cas à décrocher sa centième sélection.

Ce weekend, Kevin De Bruyne était, à l'image de Wayne Rooney, de passage à la KDB Cup, son tournoi international de jeunes organisé à Drongen, près de Gand.

"Heureusement, Domenico Tedesco m'a donné du temps libre", rigole-t-il au micro de Sporza. "Nous avons dû attendre un peu pour connaître notre emploi du temps, mais ensuite je lui ai demandé si je pouvais venir et ce n'était pas un problème".

Le Diable Rouge voulait constater l'ampleur prise par son tournoi : "Ce qui se passe ici me rend très fier. Mais je ne suis qu'un élément secondaire dans tout cela. L'organisation s'occupe de tout et veille à ce que les clubs soient tous satisfaits et puissent maintenir leur niveau. Cela devient de plus en plus grand. J'en suis vraiment fier".

Kevin De Bruyne bientôt centenaire

KDB a également abordé l'Euro, expliquant que le renouvellement de certains cadres apporte beaucoup d'énergie à l'équipe. A titre personnel, il devrait disputer son centième match sous le maillot belge.

Cette centième cap aurait pu arriver bien plus tôt : mais les blessures en ont décidé autrement. Au point qu'il n'a plus disputé la moindre minute en équipe nationale depuis plus d'un an, lors du tout premier rassemblement de l'ère Tedesco. "Je ne sais pas si quelque chose sera organisé. Mais ma femme et mes enfants seront là" ajoute-t-il.