"Voir Kompany signer au Bayern a été une surprise pour le monde entier. Pas pour moi"

Personne n'avait vu venir le nomination de Vincent Kompany comme entraîneur du Bayern Munich. Mais son père n'est pas plus surpris que cela.

C'est en père fier que Pierre Kompany a appris la signature de son fils au Bayern Munich. Il explique à La Dernière Heure que malgré la saison très difficile de Burnley, la situation suit tout de même une certaine logique.

"Cela a été une surprise pour le monde entier. Eh bien, pas pour moi. Si vous regardez quelles équipes sont déjà venues frapper à la porte : l’année dernière, il y avait Tottenham et Chelsea, maintenant Brighton a montré son intérêt, et encore Chelsea. Mais quand le Bayern, un club si bien structuré à tous les niveaux, vient frapper à la porte, on ne refuse pas" déclare-t-il.

La philosophie de Kompany, plus adaptée à une équipe qui lutte pour le titre ?

Pour Pierre Kompany, voir Vincent entraîner le Bayern Munich pourrait changer pas mal de choses : "Il a travaillé dans des clubs où la pression était forte, mais qui étaient moins bien structurés. À l’époque, il devait souvent le faire avec des jeunes, alors qu’ici, il a beaucoup de ressources et d’acteurs pour créer quelque chose de beau".

"Ailleurs, en tant que candidat entraîneur, vous discutez le responsable financier du club. Au Bayern, vous parlez à d'anciens joueurs. Ils savent ce qu’ils veulent et c’est à vous de les convaincre de votre vision. Vincent y est parvenu" poursuit-il.

Vince The Prince prend désormais ses marques en Bavière. Le voici occupé à mettre en place sa philosophie, celle dont il n'a jamais dévié à Burnley et qui explique le choix de la direction munichoise selon son père.