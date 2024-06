Comparer le dernier match de Pro League à la finale de la Ligue des Champions ? Un seul entraîneur a osé s'y risquer

La Gantoise a terminé sa saison en s'adjugeant le dernier ticket européen face à Genk hier. Hein Vanhaezebrouck s'en va avec le sentiment du devoir accompli.

Pour son dernier match à la tête de La Gantoise, Hein Vanhaezebrouck peut être fier de ses hommes : les Buffalos ont livré une prestation très consistante face à Genk. L'entraîneur gantois s'en va la tête haute. Au point de comparer ce match à la finale de la Ligue des Champions.

"Nous portions les couleurs de Dortmund aujourd’hui. Nous jouons un peu comme le BVB mais heureusement Vinicius évolue aussi chez nous. Andrew Hjulsager a été notre Vinicius. Il a marqué un but incroyable. Ensuite nous n’avons plus lâché" déclare-t-il au micro d'Eleven.

Vanhaezebrouck est soulagé d'avoir atteint le dernier objectif de la saison : "C’est très important pour les clubs. Si on met de côté le titre et la Coupe, tous les clubs veulent se qualifier pour l’Europe. Nous sommes contents d’avoir atteint cet objectif. C’est la première fois qu’une équipe de Playoffs 2 gagne ce barrage et c’est mérité".

Le collectif gantois toujours aussi bien huilé

"Je suis super heureux pour les joueurs, pour Ivan De Witte qui vivait son dernier match comme Président. Mais surtout pour les supporters. Ils ont été fabuleux pendant tous les Playoffs 2. Nous avons raté les Champions Playoffs mais ils ont continué à venir et à nous soutenir. Ils savaient que cette année, il y avait moyen de faire plus. Content de pouvoir leur offrir un ticket européen" conclut-il.

A 60 ans, Hein Vanhaezebrouck ne sait pas encore ce qu'il fera la saison prochaine mais assure qu'il va d'abord prendre un peu de repos avant de relever un nouveau défi.