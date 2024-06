Un dernier pour la route : Hein Vanhaezebrouck quitte La Gantoise avec un ultime tacle à sa direction

Hein Vanhaezebrouck a pris congé de La Gantoise sur une dernière victoire face à Genk hier après-midi. Il dresse le bilan de son passage chez les Buffalos.

Les Buffalos l'ont fait : pour la dixième année consécutive : La Gantoise disputera une Coupe d'Europe la saison prochaine grâce à son succès sur le terrain de Genk (0-1). Hein Vanhaezebrouck peut s'en aller avec le sentiment du devoir accompli.

"Malheureusement, nous avons raté les Playoffs 1 à la différence de buts, mais nous avons fait un travail fantastique lors des Europe Playoffs. C’est à mon successeur de continuer" déclare-t-il au Laatste Nieuws.

Wouter Vrancken peut se réjouir de ce billet européen. Vanhaezebrouck y a fait référence à plusieurs reprises : "C'est à lui de s'en sortir et de faire mieux que nous. Espérons qu'il obtienne plus de ressources. Et j’espère qu’aucun joueur ne lui sera retiré au milieu de la saison" glisse-t-il malicieusement.

Une équipe gantoise bien différente la saison prochaine ?

Les départs de Malick Fofana, Hugo Cuypers et Gift Orban lors du mercato d'hiver lui restent en travers de la gorge : "Nous avions beaucoup d'espoir. J'étais convaincu qu'avec notre noyau restreint mais solide, nous pouvions concourir pour un trophée. A la trêve, nous étions tout de même encore en lice en Coupe de Belgique, sortis de notre poule en Conférence League et bien en place dans le top 6. Ensuite, nous avons dû brusquement abandonner tout espoir".

Et les incertitudes demeurent pour cet été : plusieurs cadres comme Andrew Hjulsager, Jordan Torunarigha, Matisse Samoise et Hyun-seok Hong arrivent dans leur dernier contrat pendant que d'autres comme Paul Nardi ou Laurent Depoitre sont sur le départ : "Je ne sais pas ce qu'il va se passer. C'est silence radio depuis le 31 janvier" conclut-il, visiblement soulager de pouvoir prendre un peu de repos.