Avec Guillaume Gillet et Olivier Deschacht en guests : Leander Dendoncker retrouve le sourire après sa saison galère

Leander Dendoncker et sa compagne se sont dit oui ce weekend. De quoi finir en beauté une saison passée sur le banc.

Les derniers mois n'ont pas été simples pour Leander Dendoncker. Cette saison, il n'a disputé que 416 minutes toutes compétitions confondues, soit l'équivalent de moins de cinq matchs complets.

A Naples, il n'a carrément disputé que 21 minutes depuis son arrivée en janvier. Plus appelé chez les Diables Rouges depuis un an, il savait que ses chances de disputer l'Euro étaient plus que limitées.

Leander Dendoncker s'est marié

Il en a donc profité pour programmer son mariage en cette fin de saison. La cérémonie a eu lieu ce weekend en Sicile.

L'heureuse élue n'est autre qu'Anna Steegen, la fille de l'ancien porte-parole d'Anderlecht, David Steegen.

La famille mauve et blanche était donc de la partie. Plusieurs joueurs du noyau de l'époque comme Guillaume Gillet et Olivier Deschacht figuraient parmi les invités.