🎥 "Wunderbar" : la chanson officielle qui doit faire vibrer l'été des Diables Rouges est sortie

Cette semaine, les Diables Rouges ont encore deux matchs amicaux pr√©vus avant de partir en Allemagne. A c√īt√© de l'aspect sportif, la f√©d√©ration met √©galement tout en place pour faire de cet √©t√© une f√™te.

Dans moins de deux semaines, l'Euro débutera. Les Diables Rouges lanceront leur tournoi le 17 juin contre la Slovaquie.

Pour faire monter la température, la chanson officielle des Diables Rouges a été dévoilée ce lundi par la fédération. "Wunderbar" sera l'hymne de cet été.

"Il y a un mot en allemand, et je pense que cela dit tout : merveilleux" a déclaré Manu Leroy, directeur marketing et communication de l'Union Belge à Sporza.

Un été Wunderbar pour les Diables ?

Environ 1 500 supporters des Diables Rouges ont contribué à la chanson enregistrée le 5 mai à l'ING Arena. Une version sera également utilisée pour fêter les buts. Lors des deux matchs amicaux de cette semaine, le morceau sera également interprété en direct au stade Roi Baudouin.

"C'est un concept amusant avec la chanson de l'Euro enregistrée et interprétée par les supporters eux-mêmes. Et non par un artiste célèbre, comme Stromae ou un Oscar and the Wolf dans le passé", ajoute Manu Leroy.

"C'est une chanson de supporters pour et par les supporters. Elle doit créer une ambiance appropriée. Nous utiliserons d'ailleurs la version raccourcie comme hymne de but, elle devait donc être punchy et facile à chanter ensemble" conclut-il. Reste désormais à la bande à Domenico Tedesco à enflammer ses supporters.