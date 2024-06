Il ne manquait plus que ça pour la Mannschaft : l'Allemagne agité par un scandale à moins de deux semaines de l'Euro

L'Allemagne ouvre "son" Euro dans onze jours contre l'Ecosse. L'ambiance est plutôt maussade autour de l'équipe.

En tant que pays hôte, l'Allemagne est naturellement citée parmi les favoris à l'Euro. Mais la Mannschaft va entamer la compétition dans un climat assez négatif. En plus de matchs amicaux très décevants ces derniers mois, une polémique a éclaté au sein du pays organisateur.

La chaîne de télévision ARD a lancé une enquête sur les différentes cultures au sein de l'équipe. Het Laatste Nieuws rapporte que 21% des personnes interrogées préfèreraient voir plus de joueurs blancs dans l'équipe nationale.

L'enquête s'intéressait également au cas d'Ilkay Gündogan. 17% des sondés ne seraient pas d'accord avec le fait qu'un joueur d'origine turque soit capitaine de l'équipe nationale d'Allemagne. Joshua Kimmich a déjà réagi, déclarant que cela était "tout simplement raciste".

Nagelsmann indigné

Le sélectionneur Julian Nagelsmann a pris position : "J'y ai réfléchi et j'ai le sentiment que nous devons ouvrir les yeux. Il y a des gens en Europe qui ont dû fuir en raison de la guerre, de facteurs économiques, de catastrophes environnementales, des gens qui veulent simplement être accueillis. Nous avons ici une très bonne situation et nous osons dire de telles choses ?" s'indigne-t-il.

Il conclut : "Je trouve toujours étrange que nous partions tous en vacances pour découvrir d'autres cultures, mais que lorsque d'autres cultures viennent ici, nous nous en plaignons. Nous jouons un Euro pour tout le pays. Tous ceux qui peuvent apporter un plus à notre équipe sont invités à venir ici et à tout donner pour leur pays. J'espère ne plus jamais avoir à lire sur une telle enquête".