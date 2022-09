Officiel: la Premier League reportée !

Comme attendu, la Premier League a décidé de reporter la 7e journée, prévue ce week-end, après le décès de la Reine Elizabeth II jeudi. Une décision officialisée ce vendredi dans un communiqué.

"Lors d'une réunion ce matin, les clubs de Premier League ont rendu hommage à sa Majesté la Reine Elizabeth II. Pour honorer sa vie extraordinaire et sa contribution à la nation, et en signe de respect, la série de matchs de Premier League de ce week-end sera reportée, y compris le match de lundi soir", peut-on lire.

As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed.