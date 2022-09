🎥 "Ca ne suffit pas d'être désolé" : une nouvelle vidéo de Kylian Mbappé fait le buzz

Après Neymar et Messi, c'est désormais Achraf Hakimi qui se fait remettre à sa place par Kylian Mbappé. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on y voit l'attaquant du Paris Saint-Germain gentiment recadrer son coéquipier.

Mbappé a demandé à Hakimi de regarder la vidéo de sa mauvaise passe. Suite à quoi le défenseur s'est excusé, "Si c'est comme ça, je suis désolé".

La réponse de l'international français est cinglante : "Ca ne suffit pas d'être désolé, donne un bon ballon".

Des propos secs qui risquent de mettre encore un peu d'huile sur le feu.

Mbappé: I swear watch the video.



Hakimi: If it's like that, I'm sorry.



Mbappé: It's not enough to be sorry, give a good ball.

