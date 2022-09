Prolongation pour deux stars parisiennes?

Les deux joueurs disputent leur deuxième saison au Paris Saint-Germain.

Après une première année difficile, Lionel Messi (35 ans, 7 matchs et 3 buts en L1 cette saison) et Sergio Ramos (36 ans, 7 matchs en L1 cette saison) signent un début de saison réussi avec le Paris Saint-Germain. Alors que le contrat de ces deux éléments d’expérience s’achève en juin 2023, le conseiller sportif parisien Luis Campos s’active déjà en coulisses. Ce mardi, L’Equipe révèle même qu’un nouveau bail de deux ans pourrait être proposé à l’Argentin et à l’Espagnol, sous réserve que leur niveau de jeu ne baisse pas.

Au vu de leur âge avancé, il s’agirait d’une belle marque de confiance de la part du club de la capitale. Le cas le plus compliqué concerne évidemment la Pulga, que le FC Barcelone s’est mis en tête de rapatrier au terme de son contrat à Paris. Le septuple Ballon d’Or a déjà fait savoir qu’il commencera à réfléchir sur son avenir seulement après la Coupe du monde 2022.