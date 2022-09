Coach de Benteke en MLS, Wayne Rooney sanctionne son joueur soupçonné d'insultes racistes

Lors du match de MLS entre DC United et l'Inter Miami (2-3, lors duquel Christian Benteke a marqué pour les locaux), le coach de DC, Wayne Rooney, a décidé de sortir son joueur Taxiarchis Fountas. Ce dernier est soupconné d'avoir tenu des propos racistes à l'encontre de son adversaire du jour Damion Lowe.

Les deux hommes ont été impliqués dans un accrochage et Fountas aurait traité Lowe de "nigger". Lowe était furieux et le jeu a été arrêté. Ronney a alors décidé de sortir Fountas, alors qu'il réalisait une bonne prestation.

Outre le fait que la décision de Rooney a été saluée par le coach de Miami et son ancien coéquipier à Manchester United, Phil Neville, la MLS a ouvert une enquête suite à ces incidents.

Ugly incident tonight in Inter Miami game. DC’s Taxi Fountas allegedly used a racist word toward Miami’s Damion Lowe. This was the confrontation between the two players. Game was stopped for several minutes. Inter Miami coach Phil Neville said it was “unacceptable word.” pic.twitter.com/7gfSAMbKHe