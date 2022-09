Messi et Neymar défendent: "Le coach leur parle beaucoup"

Le Brésilien et l'Argentin sont jusqu'ici décisifs et importants pour le PSG.

Sur la plus petite des marges, le Paris Saint-Germain a disposé de l’Olympique Lyonnais (1-0) dimanche en Ligue 1. Une rencontre durant laquelle les attaquants parisiens Neymar (30 ans, 8 matchs et 8 buts en L1 cette saison) et Lionel Messi (35 ans, 8 matchs et 4 buts en L1 cette saison) se sont distingués par leur qualité technique, mais aussi par leur participation aux efforts défensifs, selon le défenseur polyvalent Nordi Mukiele (24 ans, 6 apparitions en L1 cette saison).

"Le coach parle tout simplement avec eux, pour leur dire qu’il faut qu’ils défendent aussi. Après, vous n’allez pas demander à Leo ou Ney de défendre pendant 90 minutes. Ils arrivent à faire les efforts à certains moments, quand ils sentent que c’est compliqué pour l’équipe. Nous sommes très contents de les voir défendre, mais aussi attaquer parce qu’ils sont très efficaces. Nous avons montré que nous pouvons défendre tous ensemble, et nous l’avons très bien fait avec le clean sheet obtenu", a noté l’ancien du RB Leipzig sur Prime Vidéo.