Manchester United fond sur un joueur de Benfica

L'attaquant de Benfica est sur le devant de la scène depuis le début de la saison, tant en championnat qu'en Ligue des Champions.

Il ne s’agit pas d’un secret, Manchester United se cherche un nouvel attaquant de pointe, et les velléités de départ de Cristiano Ronaldo lors du dernier mercato d’été n’ont fait qu’accentuer ce besoin. Et si l’on se fie aux informations dévoilées par le tabloïd The Sun, les Red Devils ont désigné leur candidat favori : le buteur de Benfica Gonçalo Ramos (21 ans, 12 matchs et 8 buts toutes compétitions cette saison) !

Grandement apprécié par Erik ten Hag, l’international portugais aurait même fait l’objet d’un premier contact dans l’optique d’un transfert cet hiver. En dépit de l’existence d’une clause de départ fixée à 115 millions d’euros par les Aigles, la formation mancunienne entend pour le moment proposer seulement 28,5 M€ pour Ramos. Un montant vraisemblablement insuffisant au vu de la cote du joueur et de la concurrence présente sur le dossier…