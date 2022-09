Ligue des nations : contrainte au nul par Andorre, la Lettonie est promue en Ligue C

La Lettonie accède à la Ligue C malgré son match nul ce dimanche face à Andorre (1-1).

Jour de fête pour la Lettonie. Assurés d'accéder à la Ligue C en cas de victoire ou de match nul à Andorre - en espérant dans le même temps que la Moldavie ne remonte pas son retard de buts dans le même temps -, les Lettons pouvaient accéder à la Ligue C à l'issue de cetté édition de Ligue des nations. C'est ainsi chose faite, puisque les visiteurs ont assuré le nul face aux Andorrans (1-1). Gutkovskis (Rakow Czestochowa) a mis la Lettonie sur les bons rails en deuxième mi-temps, Andorre a égalisé en fin de match via Albert Rosas, qui évolue en D4 espagnole.

La Moldavie, qui a vaincu le Liechtenstein - lanterne rouge de ce groupe 1 avec 0 points et 1 seul but marqué - sur le score de 2-0, manque donc la montée. Les Moldaves comptent le nombre de points que la Lettonie (13) mais terminent deuxièmes suite à la différence de buts.