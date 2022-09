Olivier Giroud : "C'est dommage de finir comme ça"

Muet face au Danemark (0-2) ce dimanche, lors de la dernière journée de Ligue des Nations, l'attaquant français n'a pas eu l'occasion de marquer de point dans l'esprit de son sélectionneur.

Olivier Giroud (35 ans, 114 sélections et 49 buts) ressentait une certaine frustration sur le plan collectif après la rencontre de l'équipe de France. "On a bien commencé le match durant 20-30 minutes. Après, on n'a pas su concrétiser, même si on n'avait pas franchement d'occasion franche. On prend deux buts qu'on aurait pu éviter. Le foot est fait d'erreurs, c'est vrai, mais c'est rageant. Et puis, sur la fin, on a des occasions. Même en étant moins bien, on aurait pu ramener quelque chose d'ici", a regretté l'avant-centre des Bleus devant les caméras de la Chaîne L'Equipe.

"Il ne faut pas noircir le tableau, on restait sur une bonne partition jeudi soir (face à l'Autriche, 2-0), mais on savait que les Danois allaient nous attendre et nous rentrer dedans. On a perdu énormément de duels. (...) Il va falloir qu'on prenne conscience à l'avenir que, même si trois jours avant on fait un bon match, le football n'est pas un éternel recommencement. Il faut se faire violence quatre jours après. Tout n'est pas à jeter, mais c'est dommage de finir comme ça", a conclu le buteur de l'AC Milan.