La presse espagnole l'assure: Mbappé agaçe le vestiaire !

La presse espagnole semble être bien au courant de ce qu'il se passe dans le vestiaire du PSG.

Les semaines passent et la presse espagnole semble toujours en vouloir à Kylian Mbappé (23 ans, 9 matchs et 10 buts toutes compétitions cette saison) pour son arrivée avortée au Real Madrid cet été ! Dès lors, tous les moyens sont bons pour tenter de bouleverser l'attaquant du Paris Saint-Germain. Cette fois, le média El Confidencial explique ce mardi que l'international français s'est mis le vestiaire parisien, ainsi que son entraîneur Christophe Galtier, à dos.

En plus d'être considéré comme individualiste, le Bondynois pâtirait en interne d'une relation froide avec ses compères d'attaque Lionel Messi et Neymar. Et ce n'est pas tout. Les coéquipiers de Mbappé le jugeraient "capricieux", tout en reprochant à leur direction les passe-droits accordés au Tricolore à la suite de sa prolongation en mai dernier. Le média ajoute, pour conclure, que la dernière sortie - lors du rassemblement avec l'équipe de France - de l'ancien Monégasque sur son rôle en club a fait grandir la fracture.

Certes, il existe peut-être du vrai dans de telles révélations, et la déclaration sèche de Leandro Paredes sur son ancien coéquipier au PSG, peut influencer cette pensée. Néanmoins, l'opération entreprise par le média ibérique ressemble surtout à une tentative de déstabilisation de Mbappé...