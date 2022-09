Cherki, brillant en Espoirs mais sur le banc à Lyon: "J'aligne l'équipe qui selon moi peut gagner le match"

Le joueur de l'Olympique lyonnais ronge pour le moment son frein.

Intéressant avec l'équipe de France Espoirs lors de la trêve internationale, le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais Rayan Cherki (19 ans, 7 apparitions en L1 cette saison) a profité de l'occasion pour envoyer un message à son entraîneur Peter Bosz par rapport à son temps de jeu. Et ce vendredi, le technicien néerlandais a répondu au jeune talent des Gones.

"Je sais qu'il est très populaire, c'est super pour les supporters et Rayan. Moi je regarde avec qui on peut gagner des matchs. Si je pense que c'est avec lui, il va jouer. Si je pense qu'on a plus de chances avec un autre... Il a des qualités vraiment spécifiques, dont les passes décisives. C'est un mec avec les deux pieds, il peut faire la différence de cette manière. Jusque-là, il était remplaçant, à partir d'aujourd'hui, je ne sais pas", a commenté le coach de l'OL en conférence de presse.