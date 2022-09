Omar da Fonseca sait qu'il va "pleurer en compagnie des ballons"

Le célèbre commentateur, actif dans FIFA 23, ne peut imaginer un football sans Lionel Messi.

Il ne s’agit pas d’un secret, Omar da Fonseca fait partie des plus grands admirateurs du milieu offensif du Paris Saint-Germain, Lionel Messi (35 ans, 8 matchs et 4 buts en L1 cette saison), dans le paysage médiatique français. Et l'Argentin a déjà du mal à imaginer un football sans son compatriote dans le futur.

"C'est celui qu'on a tous voulu être au moment de la récré à l'école. C'est celui qui déroge à ce football méthodique et discipliné. C'est un élu. C'est même une icône mais avec un caractère complètement tiède. Par rapport à Maradona, à Ronaldo, à Ronaldinho, son charisme ne met pas en avant le côté pur talent technique. (…) Je continue de dire aussi qu'il vieillit et que le jour où il va arrêter de jouer au foot, les poteaux de corner, les ballons et surtout moi, on va tous pleurer", a assuré le consultant de la chaîne beIN Sports lors d’un entretien avec Eurosport.