Les supporters d'Anderlecht prévoient des actions dimanche, le bus des joueurs arrêté avant West Ham

Après deux défaites d'affilée, Anderlecht est sous pression avant de se rendre à Malines. Un mauvais résultat mettrait le RSCA dans de sales draps, et les supporters ne le tolèreront pas.

Les supporters en ont assez, et c'était déjà le cas avant même la réception de West Ham : le bus des joueurs, en route vers le Lotto Park, avait été arrêté par un noyau dur de supporters mauves. Ceux-ci voulaient que tous les joueurs descendent pour discuter. Mais seul Hendrik Van Crombrugge est venu discuter, promettant de tout donner pour obtenir un bon résultat. Le résultat ne sera pas là, mais la manière bien, ce qui a un peu calmé les esprits.

Du moins, au coup de sifflet final. Car les ultras ne vont pas en rester là. Ce dimanche, ils prévoient des actions, potentiellement à destination de l'entraîneur Felice Mazzù et de la direction. Les joueurs, cependant, ne seront pas épargnés non plus. Après la défaite contre West Ham, la tension était palpable autour du Lotto Park : des bagarres ont éclaté avec les supporters anglais, qui étaient parqués en partie en VIP, au beau milieu des supporters anderlechtois (parfois aux côtés de très jeunes enfants).

"Notre bus a été arrêté, oui, mais c'était pour nous motiver un peu et nous enjoindre à donner notre maximum", relativisait ensuite Hannes Delcroix. "Les fans ne doivent pas s'inquiéter pour ça, on donne toujours tout".