Toulouse et Dejaegere jouent un mauvais tour à Lyon

Les Lyonnais sont encore et toujours dans le trou en Ligue 1.

Lyon, actuellement en dehors des places européennes malgré un recrutement franco-français cet été avec les retours de Lacazette et de Tolisso, n'arrive pas à trouver le rythme. Pourtant, ce vendredi, ceux qui ont fait le choix de regarder la rencontre de Ligue 1 entre les Gones et le Toulouse de Montanier et de Dejaegere (titulaire) se sont bien amusés.

Les Lyonnais ont ouvert le score très tôt, dès la seconde minute, sur une belle action de Tete qui trouve le chemin des filets après une frappe contrée (2', 2-0). Les hommes de Bosz se ruent alors sur le but de MAxime Dupé, mais ce dernier est infranchissable.

Dans ces cas-là, on le dit souvent : quand on ne marque pas, on s'expose...et les Toulousains en profitent parfaitement puisque les champions de Ligue 2 en titre égalisent via Ratao (67', 1-1). Les Gones poussent jusque dans les dernières secondes, mais ne trouvent pas le chemin des filets. Au classement, Lyon est 7ème et bien loin du PSG et de l'Olympique de Marseille qui jouent ce samedi.