Euro 2024 : la Belgique évite un grand nom, les finalistes de l'Euro 2020 se retrouvent !

Le tirage des qualifications pour l'Euro 2024 se tenait ce dimanche à Francfort. La Belgique a été plutôt épargnée.

La Belgique a été versée dans le groupe F, et a évité les gros morceaux du pot 2 : alors que les Pays-Bas affronteront la France, un choc entre les deux derniers finalistes de l'Euro, l'Italie et l'Angleterre, a été programmé dans le groupe C. Les Diables Rouges, eux, affronteront l'Autriche, l'un des noms "prenables" de ce pot 2.

Tirage moins chanceux depuis le pot 3, cependant : la Suède attend nos Diables, et était l'un des noms à éviter, avec la Norvège qui tombe dans le groupe A. L'équipe du pot 4 sera un long déplacement jusqu'à Bakou, puisque la Belgique affrontera également l'Azerbaïdjan. Enfin, des retrouvailles puisque comme lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2022, l'Estonie se dressera sur la route des Diables.

Groupe A

Espagne

Ecosse

Norvège

Géorgie

Chypre

Groupe B

Pays-Bas

France

Irlande

Grèce

Gibraltar

Groupe C

Italie

Angleterre

Ukraine

Macédoine du Nord

Malte



Groupe D

Croatie

Pays de Galles

Arménie

Turquie

Lettonie

Groupe E

Pologne

Tchéquie

Albanie

Îles Féroé

Moldavie

Groupe F

Belgique

Autriche

Suède

Azerbaïdjan

Estonie

Groupe G

Hongrie

Serbie

Monténégro

Bulgarie

Lituanie



Groupe H

Danemark

Finlande

Slovénie

Kazakhstan

Irlande du Nord

Saint Marin

Groupe I

Suisse

Israël

Roumanie

Kosovo

Belarus

Andorre

Groupe J

Portugal

Bosnie-Herzégovine

Islande

Luxembourg

Slovaquie

Liechtenstein