Kylian Mbappé nourrit la polémique en évoquant son rôle, qui lui déplaît

La communication habituellement si réfléchie de Kylian Mbappé commence un peu à se craqueler. Après avoir critiqué, en sélection, son rôle avec le PSG, l'attaquant y a fait une référence ironique dans une story Instagram depuis supprimée.

Après avoir brillé en Équipe de France, Kylian Mbappé avait comparé son rôle en club et son club en sélection en ces termes : "J'ai beaucoup plus de liberté en EDF, je peux me balader, demander les ballons (...) à Paris, c'est différent, je dois jouer en pivot". Visiblement, ce rôle de pivot ne plait pas à Mbappé, qui l'a encore rappelé dans une story Instagram après le partage frustrant du PSG à Reims ce samedi.

"Match nul, rdv mardi", écrit ainsi Kylian Mbappé...avec un hashtag #Pivotgang, référence d'argot à son rôle de pivot. L'ironie est perceptible, et le joueur a bien compris qu'il avait commis une faute de communication, puisque la story a ensuite été supprimée. Christophe Galtiet va devoir gérer les desideratas de son joueur...