Clap de fin pour Peter Bosz à l'Olympique Lyonnais !

Le match nul de l'OL face à Toulouse aura été fatal à Peter Bosz, l'entraîneur des Gones.

Gone baby gone. Peter Bosz prend la porte : RMC Sports annonce ce dimanche matin que le Néerlandais n'est plus l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, deux jours après le partage concédé contre Toulouse vendredi (1-1). Bosz était arrivé à l'OL en mai 2021 pour succéder à Rudi Garcia et était déjà très critiqué après une saison 2021-2022 compliquée, qui avait vu Lyon terminer 8e, loin des tickets européens.

Cette saison, Lyon est actuellement 7e mais reste sur une improbable série de mauvais résultats : un petit point en cinq rencontres, le nul de vendredi arrivant après quatre défaites consécutives. Le Néerlandais de 58 ans semblait donc peiner à trouver la solution. Il sera temporairement remplacé par Claudio Caçapa, qui assurera l'intérim.