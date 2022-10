Chancel Mbemba (ex-Anderlecht) était déçu malgré son énorme match face au PSG : "On était venus pour gagner"

Le défenseur congolais a réalisé une excellente prestation mais n'a pas pu empêcher la défaite des siens face au Paris Saint-Germain (1-0).

Lancé par Anderlecht avant de rallier Newcastle, l'ancien de joueur de Porto, Chancel Mbemba (28 ans), s'est vite imposé au sein de l'Olympique de Marseille. Le défenseur a déjà disputé 14 matchs et inscrit 2 buts cette saison.

Il a nouvelle fois démontré ses qualités lors du Classique de ce dimanche, face au PSG. Certes, Kylian Mbappé a su trouver l'espace pour servir Neymar, qui a inscrit le seul but du match, mais le numéro 7 parisien a eu beaucoup de mal face à Mbemba. Le défenseur congolais s'est aussi montré offensivement, faisant passer une sale soirée à Bernat et obligeant Donnarumma sortir un solide arrêt.

"Aujourd'hui, ça a été très difficile. On a loupé notre match. Notre attaque, c'est dommage. On a eu beaucoup d'occasions, mais quand on rate... quand tu joues avec des attaquants comme il y a en face, c'est compliqué", a déclaré un Mbemba déçu du résultat final, au micro d'Amazon Prime.

"On se doit de mieux concrétiser les occasions. C'est Paris. On est venu pour les trois points. Avant, en Afrique, je jouais 8, 10. J'ai appris comment les attaquants jouaient. Mon duel avec Kylian ? C'est gentil, mais on doit continuer à travailler. La bataille n'est pas terminée".

L'OM peut se relancer samedi prochain, avec la réception du RC Lens.