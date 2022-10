Messi, Jonathan David ou Ouattara : découvrez le joueur du mois de septembre en Ligue 1

Qui succède à Neymar, joueur du mois d'août ?

Un deuxième joueur du Paris Saint-Germain en la personne de Lionel Messi, l'ancien Gantois Jonathan David ou Dango Ouattara du FC Lorient : voici les trois nominés pour le trophée UNFP de joueur du mois de septembre en Ligue 1 Uber Eats.

Auteur d'un but et de trois passes décisives lors de trois victoires, La Pulga était le favori pour succéder à son coéquipier Neymar, joueur du mois d'août. Jonathan David (trois buts, mais trois défaites) et Ouattara (quatre buts, deux passes décisives et quatre victoires) lui auront offert une belle résistance, mais c'est bien le septuple Ballon d'Or qui remporte le prix.