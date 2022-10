Un attaquant de Genk s'est blessé gravement à l'entraînement

Un joueur du club limbourgeois a subi une grosse blessure hier à l'entraînement.

Kelvin John s'est blessé gravement lors de l'entraînement du KRC Genk. Le talentueux Tanzanien s'est retrouvé coincé dans l'herbe avec ses crampons lors d'un mauvais mouvement et a crié de douleur. Il s'est blessé au niveau de la cheville et du mollet et est resté au sol pendant plusieurs minutes. L'attaquant a été emmené à l'hôpital, comme le rapporte Het Belang van Limburg.

À première vue, John souffre d'un traumatisme à la cheville mais aucune fracture n'est à déplorer. Les lésions ligamentaires n'ont pas encore pu être mesurées avec précision et le seront dans le courant de la semaine. En tout cas, il semble que l'ailier droit du Jong Genk, qui s'entraîne avec le noyau A, sera indisponible pendant un certain temps.