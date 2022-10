Trossard veut tout faire pour garder sa forme jusqu'à la Coupe du monde

Le Diable Rouge est dans une forme olympique avec Brighton et ne cesse d'empiler les buts.

Déjà sept buts en 12 matchs pour Leandro Trossard cette saison en Premier League. Une très jolie statistique pour le Diable Rouge qui évolue à Brighton et surtout une excellente nouvelle pour l'équipe nationale à l'approche de la Coupe du monde.

D'autant plus que Trossard devra tenter de convaincre Roberto Martinez de l'aligner à la place d'un certain Eden Hazard, qui peine à retrouver le rythme vu son manque de temps de jeu au Real Madrid.

"J'espère que je pourrai garder ma forme beaucoup plus longtemps et jusqu'à la Coupe du monde au Qatar. C'est ma première et je veux en profiter", a confié Trossard dans des propos relayés par la Dernière Heure.