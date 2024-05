L'Union Saint-Gilloise encore dépouillée cet été ? "Nous sommes un club de milieu de tableau, n'est-ce pas ?"

L'Union Saint-Gilloise est toujours à la lutte pour le titre et la Coupe de Belgique. Mais l'été risque à nouveau d'être synonyme de reconstruction.

L’Union Saint-Gilloise fait face à des matchs cruciaux. Ce jeudi, les Unionistes disputent la finale de la Coupe de Belgique contre l'Antwerp. Les Bruxellois affronteront ensuite le Club de Bruges lundi, dans un match décisif pour la course au titre.

Qui aurait cru ça l'été passé ? Après deux saisons bien au-delà des attentes, le noyau a tout de même été amputé de Victor Boniface, Teddy Teuma, Siebe Van der Heyden, Senne Lynen, Bart Nieuwkoop, Oussama El Azzouzi, Ismaël Kandouss, Simon Adingra et bien sûr Karel Geraerts. Si bien que l'équipe se cherchait encore un entraîneur au début de la préparation.

Le président Alex Muzio aimerait un peu plus de stabilité cet été, mais il se rend compte que des éléments comme Cameron Puertas ou Mohamed Amoura pourraient être difficiles à retenir. Et que la situation familiale d'Alexandre Blessin pourrait le pousser à rentrer en Allemagne.

L'Union continue à se réinventer

"Il se pourrait que nous soyons encore confrontés à un mercato estival très chargé", hausse-t-il les épaules dans Sudpresse. "Il y a des clubs avec de très grandes ambitions qui font des offres que nous ne pouvons pas égaler, ni même refuser" constate-t-il.

Le président unioniste la joue profil bas mais sait que les bonnes saisons du club le rendent de plus en plus attractif : "En matière de budget, nous sommes un club de tableau belge, n'est-ce pas ? De plus, ce n'est pas notre philosophie de proposer à un joueur un contrat de sept saisons pour ensuite le garder à tout prix. Dans de telles circonstances, il n'est effectivement pas possible d'espérer un mercato tranquille". La cellule de recrutement fera-t-elle encore des miracles ?