Wouter Vrancken à La Gantoise, le mariage idéal ? Attention à ne pas reproduire les mêmes erreurs

Wouter Vrancken sera l'entraîneur de La Gantoise la saison prochaine. La situation était devenue intenable à Genk.

Les semaines précédentes, le Club de Bruges a également été évoqué pour accueillir Wouter Vrancken, mais il semble maintenant clair que c'est à La Gantoise que le futur ex-coach de Genk posera ses valises.

Il y remplacera un Hein Vanhaezebrouck à la tête de ses derniers matchs sur le banc buffalo. Besnik Hasi avait également été cité avec insistance pour assurer sa succession. Mais c'est bien Vrancken qui s'apprête à prendre les rênes.

Tout s'est accéléré hier, avec la séparation entre Genk et son entraîneur, une décision qui devrait être officialisée dans la journée selon Sporza, après que Vrancken ait eu le temps de dire au revoir à son groupe.

Wouter Vrancken, une bonne pioche pour La Gantoise?

À La Gantoise, certains supporters auraient préféré qu'Hein Vanhaezebrouck reste, mais cela semblait compliqué avec le nouveau patron Sam Baro. Son adjoint Danijel Milicevic, également apprécié par le public, ne le remplacera pas.

Vrancken est également un nom familier du club, pour y avoir joué entre 2004 et 2006. L'accueil devrait donc être chaleureux pour l'ancien milieu de terrain. Reste à savoir ce qu'il adviendra de son passage en tant qu'entraîneur chez les Buffalos.

Au cours des derniers mois, l'une des caractéristiques marquantes de Vrancken était son agacement envers la direction de Genk. Il a ainsi amèrement regretté les départs de Joseph Paintsil et Daniel Munoz alors que l'équipe luttait pour les Champions Playoffs. L'équipe a fini par s'y hisser, avant d'y développer un football chatoyant durant les premiers matchs. Mais ce redressement soudain n'a pas tout effacé, que du contraire.

A La Gantoise, Hein Vanhaezebrouck a justement été confronté au même problème avec les départs simultanés de Gift Orban, Hugo Cuypers et Malick Fofana en janvier.

Un football offensif à la Planet Group Arena?

Il sera donc intéressant d'observer le comportement de Wouter Vrancken en cas de nouveaux départs dans les mois à venir. Sur le terrain, la coopération sera également suivie avec attention.

A Genk, et précédemment à Malines, Vrancken avait réussi à pratiquer un football offensif, passant même tout près d'un titre de champion l'an dernier. Cet hiver, il a également prouvé sa flexibilité tactique en repassant à un système en 3-4-2-1 suite au départ de Paintsil et à la blessure de Yira Sor. Il pourrait donc être le profil idéal pour assurer en douceur la succession des dogmes d'Hein Vanhaezebrouck. Et dire que le carousel des entraîneurs de D1A ne fait que débuter.