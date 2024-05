Le beau clin d'oeil du Real au football belge : la série va continuer cette année encore

Le Real Madrid s'est qualifié hier soir pour la finale de la Ligue des Champions en venant à bout du Bayern Munich (2-1). Ce qui signifique qu'au moins un Belge remportera la coupe aux grandes oreilles.

C'est officiel : la finale de la Ligue des Champions mettra aux prises le Real Madrid au Borussia Dortmund. Pour le football belge, cela veut dire que Thibaut Courtois disputera le trophée à Julien Duranville.

Un de nos compatriotes remportera donc la C1, de quoi prolonger une bonne habitude. Pour la troisième saison de rang, un Belge sera en effet sacré. Kevin De Bruyne l'a été contre Romelu Lukaku la saison passée, Thibaut Courtois et Eden Hazard l'avaient été en 2022.

Même avec une génération dorée de plus en plus vieillissante, notre football continue de placer ses talents au sommet de la pyramide du football européen, la preuve avec Julien Duranville (18 ans).

Une deuxième Ligue des Champions pour Thibaut Courtois ?

En plus Kevin De Bruyne, Eden Hazard et Thibaut Courtois, Daniel Van Buyten (en 2013 avec le Bayern), Simon Mignolet et Divock Origi (en 2019 avec Liverpool) ont également remporté la compétition. Une performance à ne pas banaliser pour un si petit pays tel que la Belgique

Thomas Vermaelen (qui n'a pas joué une seule minute en 2015 avec le FC Barcelone) et Eric Gererts (capitaine du PSV victorieux de la C1 avant qu'elle ne soit reformatée en Ligue des Champions) ont également marqué l'histoire.