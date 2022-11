Le Celta Vigo se sépare de son coach

Le club pointe à une inquiétante 16e place en Liga.

Le Celta Vigo a annoncé ce mercredi avoir mis fin à sa collaboration avec Eduardo Coudet (48 ans). Arrivé en novembre 2020, l'Argentin avait permis au club de terminer à la 8e, puis à la 11e place en Liga.

Malheureusement, les choses vont moins bien cette saison et le Celta compte 11 points sur 36, à seulement 1 point de la zone rouge.

"L’entraîneur argentin quitte donc le club après deux années au cours desquelles l’équipe a offert de belles performances. Coudet est arrivé au RC Celta dans une situation délicate, puisque l’équipe bleu ciel était avant-dernière du classement", a communiqué le club. "Le club, après cette décision difficile, tient à exprimer à Coudet et à ses assistants sa plus sincère gratitude pour le dévouement, l’honnêteté et le professionnalisme dont ils ont fait preuve dès le premier jour de leur étape à Vigo..."