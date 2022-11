Dodi Lukebakio buteur, le Bayern reprend la tête

Comme Youri Tielemans, Kevin De Bruyne ou encore Leandro Trossard, Dodi Lukebakio a été décisif cet après-midi, mais ça n'a pas suffi pour freiner le Bayern.

Les Bavarois ont été malmenés sur la pelouse du Hertha Berlin où tout semblait pourtant bien parti pour le Bayern. Grâce à Jamal Musiala et à un doublé d'Eric Maxim Choupo-Moting, l'équipe de Nagelsmann menait 0-3 après 38 minutes de jeu.

Le Bayern se fait peur, mais s'impose

Mais le Rekordmeister n'en avait plus qu'un seul au moment de rentrer au vestiaire. Dodi Lukebakio a relancé le Hertha en inscrivant son sixième but de la saison d'une jolie reprise de volée et Davie Selke a encore réduit l'écart juste avant la pause. Mais le Bayern a tenu le choc en seconde période pour s'imposer par le plus petit écart (2-3) et reprendre la tête de Bundesliga avec deux points d'avance sur l'Union Berlin qui se déplace à Leverkusen dimanche.

Le Borussia suit le rythme

Autre gagnant de l'après-midi, Dortmund n'a pas tremblé à domicile contre Bochum. Grâce à un doublé de Youssoufa Moukoko et à un penalty transformé par Giovanni Reyna, la rencontre était pliée à la pause. Thorgan Hazard est monté au jeu en fin de rencontre, le Borussia conforte sa troisième place et reste à trois unités du Bayern.